針對大陸外交部發言人趙立堅聲稱台灣從日本取得AZ疫苗為「借疫苗謀獨不會得逞」，民進黨今天表示遺憾，認為趙立堅的言論清楚揭露中共正是阻撓台灣取得國際疫苗的幕後黑手，藉疫苗議題分化台灣的政治企圖昭然若揭。

民進黨發言人周江杰指出，中共當局透過官方、民間管道口口聲聲宣稱願意提供台灣疫苗，卻又在國際上多方介入台灣順利取得國際疫苗。不僅先前造成台灣與德國BNT原廠簽約破局，如今更明目張膽欲藉由政治力干預日本提供台灣AZ疫苗，何人才是台灣取得疫苗真正的「政治障礙」，不言而喻。

民進黨強調，疫苗普及化對於全球疫情的最終防治至關重要，然而面對疫情，中國卻將其作為政治籌碼，意圖阻撓台灣從國際上取得疫苗，藉此凸顯其主張台灣屬於中國的一部分，只能從中國取得疫苗的政治算計。對照國台辦發言人前幾天才否認干預國際疫苗售台，趙立堅卻立刻表達反對台灣取得國際疫苗，這種言行只會讓兩岸關係越走越遠。

民進黨呼籲，中共應停止政治力介入台灣外購疫苗，如此才是有益於兩岸關係的良性發展。

(中時 )