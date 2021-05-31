根據藥事法第四十八條之二，專案核准疫苗進口，無須藥商申請藥品之許可證，亦不需再經過封緘檢驗等繁複程序，但中央流行疫情指揮中心對於新冠疫苗仍然認為應由中央統籌，並由藥商申請EUA，對此衛福部長陳時中表示，之所以要由中央統籌，並先向食藥署申請EUA，是因為國際慣例，很多藥廠除了COVAX之外，並不願意賣疫苗給非國家的單位。

陳時中表示，雖然藥事法第四十八條之二確實有這樣的規定，但之所以要由政府簽約是因為，疫苗簽約非常繁瑣，既然業者可以賣給我們，政府若能服務，可以讓法律保障弄得更好，而且國際上都是這樣做，目前國際買賣上的慣例，就是有很多藥廠除提供給COVAX之外，是不跟非國家的單位去談。

不過陳時中也說，若民間團體要自己去簽，只要一切都符合我們的法規，這也是可以討論的，只是政府希望站在比較負責任的角度，但如果有人能夠有方便的管道拿到疫苗，那我們也盡量在法規面想辦法來解決這樣的問題。

(中時 )