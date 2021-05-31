桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

龜山工廠移工群聚案。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心今宣布桃園新增27起本土確診案例，桃園市也公布已疫調的足跡，包括桃園佳樂蛋糕、好市多南崁店、IKEA桃園店、全聯龜山萬壽店和八德大湳店、中壢晴一和佳泰藥局等都有足跡，呼籲曾出入者，6月13日前要自我健康檢測，另維納斯酒客案4912傳染給同工廠越南移工案5877，又引爆4男1女染疫，累計龜山工廠已有11人確診。

中央宣布桃園31日新增27例確診，桃園市政府指出，年齡介於不滿10歲至80多歲間，有萬華活動接觸史1人（案號8416） ，確診者接觸者17人（案8266、8267、8268、8269、8270、8271、8272、8410、8412、8413、8414、8420、8421、8422、8423、8424、8425)，尚在調查中9人(案8265、8415、8417、8418、8524、8525、8526、8527、8528）。

27例確診包含4家庭，案8266、8267、8268及8269為家人，另案7660於5月29日確診。案8410及8417為家人。案8412及8413為家人。案8414，其他家人案3436、4202、4203、4204分別於5月22日及5月23日確診。

相關足跡包括新光銀行桃園分行、億客成生鮮超市中壢店、桃園佳樂蛋糕、好市多南崁店、IKEA桃園店、全聯龜山萬壽店和八德大湳店、中壢晴一和佳泰藥局、小林健康生活藥妝大業店等，呼籲曾出入者，6月13日前要做好自主健康監測。

(中時 )