敦泰(3545)跨足生醫領域，旗下子公司敦捷光電今(31)日宣布，與新竹台大醫院生醫醫院合作，共同開發針對心房顫動的居家快篩的篩檢軟體愛心鏡(RhythmCam)，民眾體驗測試版於今日正式上線，敦泰表示，愛心鏡會搭配新竹台大生醫醫院的臨床追蹤計畫，可找出有心律不整疑慮的病患，通知回院做進一步詳細的檢查。

愛心鏡是利用敦捷獨特開發的光電量測技術，與新竹台大生醫醫院合作開發的心跳、心律量測系統軟體，使用者只要下載APP，並將食指貼在手機後方鏡頭，就能在60秒內即時精確檢測心跳與心律數據。目前此軟體已送交衛福部申請篩檢心房顫動的醫療驗證，期待藉由這次體驗測試版的上線服務，加快數據採集，以達到軟體系統與醫療服務上的緊密結合。

新竹台大心血管中心主任林廷澤醫師強調，現代人晚睡、壓力大，都是心房顫動高危險群，然而心房顫動診斷不易，尤其是偶發性或是潛在患者，需透過長時間、全面性的健康資料蒐集及分析，才能發現心律不整，但病患不能24小時都住在醫院監測心律，因此與敦捷光電合作開發此軟體將有效解決此問題。

此外，目前COVID-19的疫情持續延燒，典型症狀有發燒、咳嗽、呼吸急促與肌肉痠痛等，這些症狀都可能伴隨著使患者心跳加速，亦可使用類似愛心鏡監測心跳數變化的工具，搭配每日體溫的追蹤，也可降低本身染疫的疑慮，避免恐慌。

敦泰表示，目前APP在IOS與Android平台上皆已上架，使用者下載後，僅需註冊帳號且填寫一些基本資料，即可參加追蹤計畫進行量測。藉由結合敦捷的獨特光電技術和精準醫學的心律不整偵測，進而促進民眾的健康。

敦泰今股價開高走高，午盤後更強勢拉高，最高達216.5元，終場大漲6.02%、報在211.5元，站穩所有均線。

(時報資訊)