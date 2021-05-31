無視疫情違禁令 苗警查獲獅潭5男女群聚打麻將 15:142021/05/31 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大湖警分局在獅潭1處民宅查獲5民眾聚賭麻將。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣警大湖分局30日下午接獲民眾檢舉，在獅潭鄉新豐村一處民宅，屋內有5人聚集打麻將，警方獲報趕往發現有李姓女子等4人在打麻將，另1人在旁觀戰，警方認為5人行為已經違法，當場蒐證後函送衛生局認定裁處。 大湖警方提醒，目前全國進入第三級疫情警戒，中央流行疫情指揮中心已公告5月19日延至6月14日日各項管制措施，包括民眾外出時必須全程佩戴口罩、室內及室外管制集會人數規定等，違者一律蒐證轉請衛生局裁處罰鍰。 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 大湖分局 #民眾 #查獲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7旬婦錢包掉了 運將比失主早發現秒送警局 11:112021/05/18 寶島 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 自己開博物館策展！中研院推出民眾參與平台 11:362021/05/18 生活 網友傳「騎車不載口罩要罰」遭法辦 民眾續傳遭譙：希望你也被罰 09:282021/05/17 社會 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 04:102021/05/18 焦點要聞 替確診嫌做筆錄 萬華分局1刑警隔離1採陰 全分局大消毒 11:402021/05/17 社會 清潔員消毒「包到只剩眼睛」中暑倒路邊 民眾淚崩超心疼 10:402021/05/18 社會 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 網傳2少年遭猛踹安全帽狂K逼下跪 引民憤慨警逮1人 09:002021/05/18 社會 見外籍移工詭異跪臥公園多時 民眾報警才驚覺已死亡 13:522021/05/17 社會 社會熱門新聞 萬華阿公店姐姐超嗨玩法 老司機驚吐男人都愛原因 - 社會 雙和醫院護理師遭確診男砍「傷勢嚴重」 學姊不捨：韌帶都斷了 - 社會 【最貪少將】閣揆主持動土 國防部少將滿心只想「索回扣」 - 社會 她甜曝男友「想摸內內」卻害羞 女大生哭：男友摸幾下開始打呼 - 社會 【最貪少將】空防最前線成撈錢第一線 軍備局處長收賄4500萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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