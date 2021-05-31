苗栗縣警大湖分局30日下午接獲民眾檢舉，在獅潭鄉新豐村一處民宅，屋內有5人聚集打麻將，警方獲報趕往發現有李姓女子等4人在打麻將，另1人在旁觀戰，警方認為5人行為已經違法，當場蒐證後函送衛生局認定裁處。

大湖警方提醒，目前全國進入第三級疫情警戒，中央流行疫情指揮中心已公告5月19日延至6月14日日各項管制措施，包括民眾外出時必須全程佩戴口罩、室內及室外管制集會人數規定等，違者一律蒐證轉請衛生局裁處罰鍰。

(中時 )