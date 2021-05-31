資誠（PwC）聯合會計師事務所31日發布《金融業支付未來趨勢報告》指出，在新冠肺炎疫情催化下，金融服務業正處於關鍵的轉型過程。在全球金融生活中，數位化越來越發揮關鍵作用，「電子支付」已成為這波金融服務業轉型的核心。

調查顯示，受疫情影響，消費者為了降低接觸感染的機會，避免用紙鈔、零錢消費，推動了零接觸支付的普及。

資誠表示，從2020年到2025年，全球無現金交易總額有望成長80％以上，從大約1兆美元增加到將近1.9兆美元。到2030年，全球無現金交易總額將大幅成長至3兆美元。

其中，亞太地區將以最快的速度成長，無現金交易總額從2020年到2025年將成長109％，從2025年到2030年將成長76％。其次是非洲（2020-2025年、2025-2030年成長率分別為78％、64％）。

第三則是歐洲，無現金交易總額在2020-2025年、2025-2030年成長率分別為64％、39％。接著是拉丁美洲2020-2025年是52％、2025-2030年為48％；而美國和加拿大的成長速度較慢，2020-2025年、2025-2030年成長率分別為43％、35％。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師暨電子支付業務負責人羅蕉森表示，疫情影響數位支付的發展，並且可能加速推動未來三到五年的成長。消費者的付款方式越來越朝向無現金，數位支付的加速轉型將為整個支付生態系統創造新的機會，包括銀行在內。而隨著新的商業模式出現，金融服務業必須重塑支付的基礎設施。

(工商 )