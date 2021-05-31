先前西方國家情報單位多認為新冠病毒是從蝙蝠等動物身上自然傳入人類宿主，不過現在風向漸漸轉變，英媒引述消息人士指出，現在英國情報圈已經認定，新冠病毒從武漢實驗室外洩的理論是「可能的」，並且已經對此問題展開調查。

美國財經內幕（Business Insider）、印度「共和國電視」（Republic TV）等引述英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）30日報導，指出先前西方國家的情報單位多相信新冠病毒是從蝙蝠等動物身上傳進人群，儘管仍有包括前美國總統川 普在內等人主張病毒是從武漢病毒研究所的實驗室中外洩，但主流想法認定這類假說為陰謀論，世界衛生組織（WHO）獨立調查團也強調「高度不可能」，相關的研究也遭到主流學術期刊拒登。

歐洲科學家指出，新冠病毒可能是武漢實驗室創造出來的。

不過隨著《華爾街日報》（WSJ）披露武漢病毒所的科學家曾於2019年11月就醫，美國總統拜登指示情報單位徹查病毒起源，風向已經開始轉變。《星期日泰晤士報》引述消息人士指出，現在英國情報圈已經認定新冠病毒從武漢實驗室外洩後引發全球疫情的理論是「可行的」。

消息人士透露，英國情報圈最初高度懷疑病毒從實驗室外洩的說法，現在他們認為「似乎可信」。

英國情報圈也已經對此理論展開調查，不過礙於在大陸幾乎沒有情報來源，因此他們正試圖透過「暗網」招聘相關人員，讓這些人士以匿名方式提供訊息，而不用擔心遭到報復。

一名熟悉英國情報調查的消息人士指出，由於北京保密到家，他們並不相信病毒起源終有一天會被確定，「可能會有部分證據引導我們走向一個方向，其他證據帶我們走另一個方向，不管是哪一個，中國人都會撒謊，我不認為我們終有一天會知道。」

北京至今都否認新冠病毒起源於武漢實驗室的說法，英國保守黨資深議員、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）受訪時表示，「來自武漢的沉默令人不安」，他說英國必須打開地下室看看發生了什麼事，也就是要和全世界、世衛的夥伴展開調查，如此才能在未來保護每個人。

(中時新聞網)