為協助企業因應後疫情時代各種嚴峻的挑戰，勤業眾信（Deloitte）會計師事務所31日發布《2021稅務轉型趨勢全球調查報告》，藉訪談超過300位跨國企業財務與稅務高階管理階層，針對後疫情時代稅務的核心職能、稅務流程轉型與創造附加價值活動等議題。

面對全球商業及稅務環境劇烈變動的「新常態」，勤業眾信建議，業者應擁抱科技並採靈活且有效率的方式，極大化稅務治理價值，為企業打造後疫情時代的致勝體質。

數位化浪潮在疫情推波助瀾下更顯劇烈，帶動數位產品問世、製造端生產模式調整，和消費者行為改變。這些挑戰都迫使企業管理階層思考利用科技加速推動營運轉型，避免疫情衝擊下造成業務萎縮或甚至被淘汰，在稅務方面亦然。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德表示，國際稅務環境近年在經濟合作暨發展組織（OECD）於2015年發佈稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）計畫後，產生巨大的變革，許多國家相繼立法通過各項反避稅法案及強化企業揭露其全球稅務資訊之義務。

此外，各國稅捐機關對常規稅務申報作業開始進行數位化，要求企業改採線上申報。面對國際租稅不斷變革的巨浪，企業內部的稅務團隊很可能為應付日益繁重的例行性稅務申報而無暇顧及數位科技帶來的變革，更遑論掌握未來的立法趨勢並進行事前因應。

(工商 )