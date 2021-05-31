女星謝忻積極朝全方位發展，她在主持、直播、業配等領域都有亮眼表現，有音樂底子的謝忻也重返校園、投入教職，同時，謝忻不吝嗇網上分享生活日常，她昨（30日）就曬出絕美的森林舊照，謝忻辣穿開高衩裙子，一雙美腿全都露。

謝忻昨在IG曬絕美的森林舊照，她發文寫下：「這是疫情惡化前最後一組在山裡拍的照片，好想念山，好想念樹，好想念大自然」，照片中，謝忻身穿細肩帶藍色長裙入鏡，裙襬高衩開到大腿根的設計，讓謝忻的白嫩美腿被看光，而她一坐下，絕對領更是若隱若現，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

而禮服的小心機不止於此，謝忻一個轉身更是大秀美背，好身材辣照超養眼，網友紛紛留言：「太美了」、「女神等級」、「美腿+美背」、「差不多開叉到肚臍了」，同時，謝忻發文也讓網友有感留言：「好想念健身房、小火鍋、燒烤店…自由無價」，也釣出謝忻回應：「本來很討厭健身房，但是現在好想念...」。

由於全台防疫都進入三級警戒，擔任教職的謝忻日前則透過視訊，進行一對一鋼琴課的線上教學，她還敬業地特別化妝、整理頭髮並換上一字領上衣，謝忻直呼：「畢竟就是還是要一個老師的辣樣子（撥髮）」，由於她上課的穿搭太辣，吸引網留言：「老師每天穿這樣上課，立馬報名啊」，對此，謝忻則急忙回應：「去學校不會這樣穿啦！」

(中時新聞網)