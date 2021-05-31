教士隊球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)最近閃避近身球的一個動作引起球迷注意，31日他們結束對太空人的3連戰，小塔提斯第2戰的時候為了躲開飛往他膝蓋的球，做出了一非常不自然的「劈腿」，中途他的右腿和上半身還是朝著相反的方向移動。專門評論棒球的網友Jomboy推文驚嘆：「小塔提斯這個不是正常人體可以做出的動作吧。」

教士隊小塔提斯為了閃避近身球而被迫劈腿。（MLB臉書）

說起小塔提斯，他的肢體動作相當豐富，他兩年前剛出道時就在一次守備時劈腿接球。當時他下去的速度太快，拉傷了鼠蹊部而倒地不起。季初小塔提斯對上巨人時，因為揮棒落空用力過猛，導致肩膀脫位，也是痛地跪在地上起不來。這一次的近身球劈腿，自然也讓球迷為他捏把冷汗，所幸他沒有受傷。

第2戰小塔提斯除了表演劈腿之外，他9局上轟出追平的3分彈，將比賽延長到第12局打敗太空人。連贏兩戰之後，第3戰教士全隊轟出3發全壘打，但合計只有4分，比不上太空人的集中火力。

教士先發投手史奈爾(Blake Snell)首局就被連打帶轟丟了4分，第3局他又連續保送，被太空人追加3分，總計3局失掉7分。史奈爾去年底被光芒交易到教士，本季表現是生涯最差，累積11場先發的自責分率5.55。教士目前仍雄踞國西龍頭，但3連勝的巨人追到只剩半場勝差，小塔提斯0.299打擊率、1.074攻擊指數則是近況穩定。

(中時新聞網)