【LIVE直播】北市本土共122例 柯文哲北市防疫記者會

新冠疫情嚴峻，台北市長柯文哲昨(30日)炮轟中央重點不是編預算，是疫苗要到手，預算編了就趕快做，不要每天做哏圖轉移視聽，而今日北市新增122本土病例。柯文哲在15:30的防疫記者會做出最新說明。

關於國產疫苗仍在二期臨床試驗階段、還沒進行三期實驗，中央已完成簽約，柯文哲表示，我想這個是非對錯有一定標準，若在一年前全球沒有疫苗，今天做這個我反而不會講話，要依據當時環境做決策，現在全球打過18億劑，甚至有6個經過WHO認證的疫苗，我常說「考第一名的條件是第二名考的比你差」，我們要開始採購二期都沒做完的，人家三期做完有明確價格，那你二期的價格還是商業機密，明顯國外疫苗價格清楚馬上可以買，你硬要買這個國產疫苗，要講理由。

柯文哲說，今天有一個問題，到底中央是要保護本島生技產業還是要保護人民生命？要把政策價值講清楚，若是奢侈品、娛樂品我比較沒意見，但這是人民生命，我也同意要保護生技產業，但疫情在北台灣都已經散在各地，我們是按照目前管制才壓成這樣，加上國民素質還是一流，但是這是有很大代價，按照目前管制再拖三個月，餓死會比病死的多。

柯文哲在會中表示，看起來大概感染數目沒有一直上升，還有點趨緩樣子，事實上12行政區狀況 ，萬華區的嚴重度下降，但很均勻分布各行政區，這是目前狀況，萬華地區30日的3快篩站陽性率突然上升變8%，主要是因為篩檢人少了，我們是要求市民有症狀才來，所以我們實際用快篩陽性數目來看，看起來數字有慢慢下降。

柯文哲說，結論目前北市疫情看起來趨緩、被控制住，但分布區域不只現在萬華，不只從萬華擴散到其他行政區，或到新北大城市也是同樣局面，簡單來講，國民自主管理、自動自發封城看起來有趨緩現象，但也是要看下一步怎做。

指揮中心指出，今日所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為台北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，台中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。中央流行疫情指揮中心陳時中今天指出，國內本土疫情已經趨緩。

(中時新聞網)