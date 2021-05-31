新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人：新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，今日本土病例最多的行政區，依序為中和區、板橋、永和、三重、土城、林口最多，「其中，中和區確診數居高不下，一定要特別關注」。

侯友宜說，新北市累計確診3478人，居家隔離中4495人，目前的包括板橋、中和、三重、新莊、永和、土城、新店、蘆洲、汐止、五股都是確診熱區，提醒民眾落實防疫。

(中時 )