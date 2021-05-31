新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 15:172021/05/31 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翻攝侯友宜臉書。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人：新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，今日本土病例最多的行政區，依序為中和區、板橋、永和、三重、土城、林口最多，「其中，中和區確診數居高不下，一定要特別關注」。 侯友宜說，新北市累計確診3478人，居家隔離中4495人，目前的包括板橋、中和、三重、新莊、永和、土城、新店、蘆洲、汐止、五股都是確診熱區，提醒民眾落實防疫。 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 新北確診足跡 公園市場成熱點 (中時 ) #確診 #侯友宜 #新北市 #累計 #34 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 08:502021/05/18 生活 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 生活熱門新聞 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 在美藥廠台人揭5大錯誤觀念 急呼籲：打疫苗不是挑iPhone - 生活 雨下對地方？全台水庫進帳曝光 緩解限水關鍵看這2天 - 生活 中市公布確診者足跡 又見好市多 - 生活 梅雨灌水庫1893萬噸水 全台最大贏家是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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