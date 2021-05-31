新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人：新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，明天起淡水區、泰山區2個區域再納入熱區防疫中心，執行強化三級的防疫措施；目前新北市已經有13行政區、20個區域、128個里，全面執行熱點防疫中心，侯友宜說，「慢慢看見一點成效，要持續做下去」。
侯友宜也說，今日本土病例最多的行政區，依序為中和區、板橋、永和、三重、土城、林口最多，「其中，中和區確診數居高不下，一定要特別關注」。
(中時 )
新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人：新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，明天起淡水區、泰山區2個區域再納入熱區防疫中心，執行強化三級的防疫措施；目前新北市已經有13行政區、20個區域、128個里，全面執行熱點防疫中心，侯友宜說，「慢慢看見一點成效，要持續做下去」。
侯友宜也說，今日本土病例最多的行政區，依序為中和區、板橋、永和、三重、土城、林口最多，「其中，中和區確診數居高不下，一定要特別關注」。
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