新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人：新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，明天起淡水區、泰山區2個區域再納入熱區防疫中心，執行強化三級的防疫措施；目前新北市已經有13行政區、20個區域、128個里，全面執行熱點防疫中心，侯友宜說，「慢慢看見一點成效，要持續做下去」。

侯友宜也說，今日本土病例最多的行政區，依序為中和區、板橋、永和、三重、土城、林口最多，「其中，中和區確診數居高不下，一定要特別關注」。

(中時 )