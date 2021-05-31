全台疫情嚴峻，新北市議員葉元之今（31日）表示，民進黨青年部主任蔡沐霖在臉書公然造謠，新北市5月30日疫苗接種人數是0，暗批新北不認真打疫苗。但實際上，新北當天共有2000多位醫護人員接種疫苗，他要求衛福部立刻查辦該名黨工重罰300萬，更痛批民進黨「不會執政，只會造謠，可悲！」

葉元之說，民進黨老是喜歡拿高雄市施打速度來跟新北比，這叫做站著講話不腰疼，毫無同理心，相當冷血。新北市確診者多，醫護人員都在戰場上，人力相當吃緊，連吃飯都不見得有時間，打疫苗必須有妥善的人力調度，同時，也要考慮施打疫苗可能帶來的副作用。

因此新北各專責醫院拿到疫苗後，會根據自身的狀況，安排醫院內施打及接種人員，妥善調度打疫苗的時間，民進黨一直攻擊這些醫護人員打疫苗太慢，還有人性嗎？

葉元之指出，新北各醫療院所也很認真的打疫苗，預計今天就可將分配到的劑量打完。造謠的民進黨青年部蔡主任，先前還在新北市選過民代，居然狠心這樣攻擊新北市醫護人員，簡直可惡至極！

此外，葉元之也說，前幾天民進黨網路社群中心主任范綱皓，也造謠說，全世界疫苗都是只做二期實驗就緊急授權上市，被宅神朱學恆引述資料打臉，在網路上引起轟動。還有一些民進黨年輕民代，造謠國民黨地方首長要進的輝瑞疫苗，是中國製造，這也讓許多專業人士看不下去，紛紛在網路上砲轟他們。

(中時 )