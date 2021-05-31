台中市議會國民黨團強烈譴責中央為攬權，讓疫苗進入的時間不斷流失。（盧金足攝）

國民黨台中市議員號召認同訴求的民眾，每天下午2時騎車或開車在街上，大家一起按喇叭，讓政府聽到人民的聲音。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團強烈譴責中央為攬權，讓疫苗進入的時間不斷流失。（盧金足攝）

台中藍議員同步按喇叭 怒吼：趕快給我們疫苗。

「叭！叭！叭！」台中市議會國民黨團31日下午2時齊聚市議會廣場，同步按鳴汽車喇叭怒吼「給我疫苗！」呼籲中央流行疫情指揮中心聽到百姓心聲，提供國際認證合格疫苗，中央簡化流程，開放民間企業或基金會捐贈的疫苗快速及時進入台灣，也強烈譴責中央為攬權，讓疫苗進入的時間不斷流失，號召民眾每天下午兩點，騎車或開車在街上一起按喇叭，讓政府聽到我們的聲音。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯與同黨議員，將「給我疫苗」海報貼在各自的座車外，議員在各自的座車內齊鳴喇叭，大聲向中央政府傳遞疫苗需求的迫切性。

陳政顯表示，全國確診數已破8000例，死亡數飆破百人，中央政府上周還在粉飾太平，稱疫苗採購充足，但問題是採購的數量1年多，目前到貨可以施打的數量還不到百萬劑，即便加上6月、8月喊出來的數量，不足以形成群體防護。

執行長吳瓊華強調，歐美已開發國家目前通過緊急授權的疫苗，都有經第3期大量人體試驗，已有期中報告證明有效性，中央政府不要再玩弄話術，加速採購這些合格且有各國施打實證的國際疫苗，不然每天都有10幾例的死亡案例發生，讓國民焦慮感不斷上升，讓第一線的醫療負荷超過臨界值。

市議員李中、黃馨慧指出，佛光山基金會以及永齡基金會在政府表態願意開放民間企業送件採購後，都表示願意循正式管道購買原廠疫苗，但中央以各種技術性條律來阻撓刁難，黨團強烈譴責中央政府為了攬權，而讓疫苗進入的時間不斷流失、國民性命不斷喪生。

副執行長黃健豪及市議員楊正中質疑，政府要與國內研發疫苗的廠商簽約採購，但目前試驗僅進行到第2期，且還沒有解盲，根本還沒有辦法確認有效性，時效性與產量皆不足以因應目前的需求，請政府還是要採購國際疫苗，中央不能再用疫苗國產當理由，一定要先把國際疫苗買進來。

「給我疫苗！」市議員張瀞分、張廖乃綸表示，請中央拋開一切成見，盡速透過各種管道採購國際合格疫苗，鬆綁緊急授權，接受民間企業捐贈的國際原廠合格疫苗，也號召認同訴求的民眾，每天下午2時騎車或開車在街上，大家一起按喇叭，讓政府聽到人民的聲音。

(中時 )