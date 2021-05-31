本土疫情持續延燒，全國宣布進入三級警戒，為了抗疫大部份的人都自發性「自主封城」，也會互相提醒外出戴口罩、勤洗手，有網友就製作了戴口罩的長輩圖來提醒，而這張梗圖也讓網友畫錯重點。

全國疫情嚴峻，規定外出要戴口罩，有好心的網友也作出戴口罩梗圖來提醒，找了戴口罩的正媒照片，寫著「風流幾十年，讓男人安定下來的不是愛情，而是疫情。快樂每一天。」而照片中的正妹留著及肩的短髮，穿著白色開深V衫彎著腰炸出車頭燈蹲在花叢中，讓網友瞬間歪樓，詢問戴口罩的超兇正妹是誰，有網友卻能神出她是南韓youtuber正妹Velvet(벨벳)，在youtube已有近50萬人訂閱。

Velvet(벨벳)之前接受南韓媒體訪問身材發育的年齡，Velvet表示「初中時上圍已經長到C罩杯，到現在是K罩杯了。」也引出老司機紛紛上車，在不到一年的時間就有近50萬人訂閱；而南韓同樣也受新冠疫情的影響，Velvet(벨벳)外出介紹景點時都持續戴著口罩，也讓她的上圍更凸顯。

Velvet(벨벳)介紹景點有夏天的味道。

長輩圖中的長輩遭PPT詢問後，讓網友留言「這已經能完全忽略臉的程度」、「凶狠」、「想尻一 朵小花回家」、「三級警戒無法走店 真的會悶爆吧」、「有這雙大白兔我真的能快樂每一天」、「你很漂亮」等，而Velvet(벨벳)的其他影片也是會讓粉絲歪樓，總會吸引超過百萬人次觀看，讓她人氣持續攀升。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)