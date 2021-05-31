新竹縣31日新增1例新冠肺炎確診，為案8426住竹北市的10多歲男童，是日前在桃園活動史確診3例的同住家人，24日被匡列隨即居家隔離，29日出現鼻塞，送醫採檢陽性確診，送醫隔離治療。

縣長楊文科表示，此案為家族群聚，目前4人確診，匡列的另外3名同住親戚仍在居家隔離中，衛生局會密切關注，隔離期滿前將再次採檢。

衛生局長殷東成說，根據疫調結果，這名10多男童從5月24日起就在家中進行一人一室的居家隔，沒有外出，因與確診的3名親戚同樣有桃園活動史，所以不再重複匡列，也沒有高風險的公共場所活動史公佈。

殷東成並說，上一波2200劑的疫苗將施打完畢，並剛收到3500劑疫苗，施打對象除了醫護和警消等前線防疫人員外，會再加進每天負責消毒的清潔隊員，同樣將分發到13鄉鎮市衛生所和7家醫院施打。

另外，現有3個自費快篩站，目前正全力建置台大生醫院區的篩檢站，自費快篩將提供有症狀和接觸活動史的民眾預約，或現場掛號自費篩檢。

接種站部分，縣府已著手規畫在竹北東區、西區及竹東各設置1個大型社區疫苗接種站，搭配原有13鄉鎮市衛生所，方便鄉親就近接種，未來待足量疫苗到貨後，立即開站提供服務，務必讓符合接種資格縣民及早接種。

消防局長孫福佑補充，因應疫情警戒，消防局同仁出勤都有完整防護裝備，尤其若是接獲救護勤務，同仁都會穿上口罩、面罩、手套、防護衣等全套防護裝備，保障值勤過程安全，若民眾看到執勤中的全副武裝同仁，不一定就是新冠肺炎確診者，請民眾不必恐慌。

(中時 )