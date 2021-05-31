女星林萱瑜因演出八點檔《天之驕女》與《炮仔聲》受到許多觀眾的喜愛，人氣也跟著水漲船高，在個人IG擁有31萬粉絲追蹤，日前po出一系列泡澡照片，露出雪白肌膚，她表示：「因為疫情的關係，讓我特別去關注抗菌相關的產品。」現在防疫期間，最重要的事，就是要好好保護自己。

林萱瑜29日在個人IG分享個人所推薦的抗菌系列沐浴乳產品，在畫面當中，看到林萱瑜只圍上1條浴巾，露出雪白肌膚，並綁著丸子頭的髮型，造型相當甜美與可愛。她坦言：「這段期間，必須要好好保護自己、照顧自己的肌膚狀況，日前打電話給阿嬤說，要爸爸不要去菜市場買菜」並提醒家中長輩，防疫期間盡量不要往外跑。

女星林萱瑜在個人社群表示：「這陣子無論是在家裡或是在工作崗位上，許多人都承受著不小的壓力，大家辛苦了！」她坦言，去年的疫情相當穩定，到現在本土疫情變得嚴峻，使我開始關注抗菌相關的產品，而夏天也即將來臨，女孩在挑選沐浴乳時要留意自身膚質來使用。

許多網友在底下留言表示：「怎麼那麼口愛」、「夏天最怕黏膩！」、「美！好正的仁美！」、「夏天最在意美白」、「我最在意太熱流汗起疹子 冒痘痘」、「超臭酸的爆汗味」、「背部痘痘」、「最在意太熱容易起疹子 很容易流汗 非常不舒服」、「最在意皮膚有痘痘」、「最怕油膩長痘痘」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)