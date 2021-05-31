新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人：新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，根據警政系統分析4萬多筆疫調狀況，發現高達7成1的足跡都在居家周圍，「這些確診者的傳播鏈都是在家庭群聚、左右鄰居，還是鼓勵大家如果室內無法保持社交距離，能戴口罩就戴口罩」。

侯友宜說，新北市動員2000多名員警與衛生局的專業分析進行疫調，發現4萬288筆足跡中，7成的足跡都在居家周邊；公共場域部分，高達4成7在傳統市場、2成6在大賣場、1成7在公園。

侯友宜表示，可見確診者的傳播鏈還是在家庭群聚、左右鄰居，他從前幾天開始一直提醒大家，戶外室內都要暫停聚會，這是最重要的病毒傳播鏈，尤其民眾戶外回家若沒辦法保持適當距離，能戴口罩就戴口罩，保護家人也保護自己。

侯友宜說，他知道很難做到，但如果你是有風險的，就要非常謹慎，不要因為群聚在家裡面感染。

(中時 )