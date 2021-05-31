行政院今（31）日召開「行政院疫情會議」，針對企業及民間團體協助或申請疫苗進口，院長蘇貞昌裁示成立服務窗口，企業部分由經濟部長王美花、民間團體由內政部次長陳宗彥負責，並請指揮中心評估以公開透明方式公布各方申請進度，公開相關資訊使國人瞭解。

行政院發言人羅秉成指出，蘇貞昌在聽取衛福部次長薛瑞元針對疫苗接種作業規畫報告後表示，未來進口疫苗持續增加，配合國產疫苗上路後，關於施打順位、程序、場所及相關配套措施，都必須預做妥適規畫。

蘇貞昌認為，已將配送疫苗施打完畢的高雄市及新竹市，在相關動線規畫安排得當，請指揮中心針對規模大小及場地動線規畫、施打人員及防疫人力調度等事宜，參考各國各地做法與經驗，設定相關程序及指引規範，以作為未來大量設立疫苗接種場所的標準。

同時，考量民眾施打疫苗的便利性，並避免群聚風險，蘇貞昌也請唐鳳政委加速完成「疫苗接種預約平台」的系統設計與測試，以供普及使用。

針對近日有企業及民間團體熱心引進國外疫苗建議及申請，蘇貞昌表示感謝各方善意，並指示應建立服務窗口，企業由經濟部長王美花、民間團體由內政部次長陳宗彥負責，分別受理企業及民間團體的請求，提供相關諮詢、中介協助及服務。

蘇貞昌亦請指揮中心評估，以公開透明方式公布各方申請進度，公開相關資訊使國人瞭解。由於政府依定要確保安全性及有效性，後續再由疾管署以最快速度來審核疫苗來源，若疫苗進口由食藥署來儘快檢驗，以最嚴謹態度經專業和科學上判斷，確保國民安全和健康。

(時報資訊)