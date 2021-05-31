美國股市上周五齊揚，日韓股市今日漲跌不一。台股集中市場 今日開高走高，晨盤航海王領漲，惟長榮(2603)、陽明(2609)續創新高後回落，由鋼鐵人接棒狂奔，線纜股亦強勢表態，而IC設計、被動元件、面板三虎皆有買盤進駐，推升指數重返萬七大關後，高檔賣壓現蹤，所幸尾盤指數再度拉升，終場加權股價指數收在17068.43點，上漲197.57點，成交值放大至5356.61億元。累計5月，集中市場月線止步於連七紅、指數翻黑下跌498.23點，留下一根長下影線。

籌碼面，今日外資買超131.3108億元，投信賣超0.6812億元，自營商買超28.9225億元，三大法人買超159.55億元；統計5月，外資賣超590.13億元，今年以來賣超3456.82。技術面，5日RSI為79.66，10日RSI為63.20；9日K值為91.17，9日D值為80.74；20日乖離率為3.64。

分析師表示，在國際廠牌及本土疫苗陸續傳出好消息下，多頭對市場後市信心增強，不只傳產族群有所表現，近期偏弱的電子股也開始重啟爐灶，疫情若是沒有急速惡化，5月營收出色的個股都將有表現的機會，不過，即將進入密集賣壓區，短線震盤恐將加劇。

盤面上，電子權值軍團今日氣勢旺盛，大立光(3008)收在3030元、上漲4.12%；台積電(2330)周三將開技術論壇，股價收在597元、上漲1.19%，站回季線；聯發科(2454)收995元、上漲3.54%；面板族群紅光滿面，友達(2409)及彩晶(6116)收在漲停板，群創(3481)漲幅也在9%以上；線纜股挾著國際銅價重返1萬美元大關，億泰(1616)收漲停10.5元，華榮(1608)、大山(1615)皆漲逾4.8%；鋼鐵股多頭氣勢如虹，威致(2028)、高興昌(2008)及聚亨(2022)皆收在漲停板；生醫族群弱勢，疫苗、檢測族群全面下修，高端疫苗(6547)及亞諾法(4133)都收在跌停板。

分析師指出，台股向萬七關卡前進時，需要仔細觀察量價關係，要小心拉高指數做為掩護，中小型股遭到調節，不宜出現爆量收黑或爆量長上影線等情形，提防指數拉回。目前指數即將面臨密集賣壓區，若想要順利突破，量能還需要再放大。而進入6月後，可望有投信與集團季底作帳與股東會等行情加持，若歐美市場疫情趨緩，不少國家陸續解封，有利我出口持續成長；惟目前過內疫情仍嚴峻，對於內需產業影響會較大。重點觀察疫情、電子股成交比重、財報表現。

(時報資訊)