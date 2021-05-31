行政院長蘇貞昌因應疫情變化，今（31）日邀集衛福部等相關部會召開「行政院疫情會議」，共同盤整目前疫情發展狀況下，積極擴增防疫量能所須的部會協調作為，並要求加速、加大相關防疫措施，討論即時整合防疫物資、資源與有效調度醫護人力等議題。

蘇貞昌指示秘書長李孟諺負責後續行政協調整合作業，掌控並統整各部會防疫及醫療物資整備情形，並請各部會主動將相關防疫物資及醫材藥品，包括緊急採買、調度撥用及後勤需用物資，務必整備到位，以作為指揮中心指揮官陳時中及防疫團隊的堅強後盾。

行政院發言人羅秉成表示，針對擴增防疫量能部分，為因應未來社區篩檢站、企業篩檢處所以及集中檢疫所的增設，蘇貞昌請衛福部次長石崇良持續協調醫護人力徵集與調度，並積極徵求醫檢師及近3年離職護理人員意願，盼能透過人力支援減輕醫療體系負擔。

擴增防疫旅館以及集中檢疫所量能部分，雖然目前數量持續增加、尚足因應目前所需，蘇貞昌仍請醫福會執行長王必勝持續協調徵用防疫旅館供為加強集中檢疫所使用，並請指揮中心採用適當隔離方法、加速相關清消程序，以提高床位周轉率，減少醫療體系壓力負擔。

蘇貞昌亦感謝內政部長徐國勇近日協助接洽願意提供作為集中檢疫所與防疫旅館的業者及民間團體外，也請健保署長李伯璋協調各醫療院所配合政府政策，在此國難當頭之際共同面對問題、解決問題，齊心合力一起擴增專責病房及病床量能。

羅秉成指出，近日針對疫情的假消息層出不窮且日趨頻繁，如北部醫院床位不足而讓民眾在戶外等待、N95口罩不足而重複使用等錯誤傳聞，蘇貞昌請指揮中心每天將正確數據及資訊，以公開透明方式在網站上即時更新，讓民眾能立即了解政府資訊。

(時報資訊)