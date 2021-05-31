盧秀燕罕見動怒砲轟中央：「現在是怎樣？疫苗呢？」

市長媽媽生氣了！台中市長盧秀燕31日在中市流行疫情指揮中心記者會上高分貝向蔡總統喊話，「疫苗呢？」她直言，疫苗少得可憐，因為沒有疫苗全民痛苦不堪，全民很憤怒，媽媽很心急，太離譜了。

盧秀燕說，全民打疫苗是現在疫情唯一的解方，可惜現在全國疫苗少得可憐，一劑難求，就連醫、護、警、消人員都缺疫苗，更何況各行各業全國2300萬人民幾乎都沒有打疫苗，她要替全民來問：「蔡總統，疫苗呢？」「蘇院長，疫苗呢？」「中央CDC，疫苗呢？」

盧秀燕說，因為沒有疫苗全國2千3百萬人民生活痛苦不堪，每天都膽戰心驚過生活，醫療體系和人員幾乎要崩潰，全國學生都關在家裏沒辦法到學校上課，各行各業無法做生意沒有收入，無法養家活口，她高分貝喊「請問蔡總統，這樣的生活到底還要持續多久？」不要畫大餅趕快給全民打疫苗。

盧秀燕說，疫情不是現在才發生，一年半以前就開始有疫情，也編列了很多特別預算，但現在各縣市配發到的疫苗不過是是70、80萬劑，全國2千3百萬人民只有70、80萬劑，少得可憐，太過離譜了；也因此她要請問蔡總統、蘇院長現在是怎樣？現在是5月31日，她也拜託政府六月份務必給大家打疫苗。

她強調，自己很少說重話，但話重心長，媽媽很著急，全民都很憤怒，希望中央能夠聽到。

(中時 )