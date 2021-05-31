國立陽明交通大學與英國Advance HE（英國高等教育學會）自2018年起每年舉辦「國際高教培訓暨認證」，前交大教務長盧鴻興與陽明交大副校長李大嵩長期投入高教教學策略領導，提升教學之卓越成效，近期先後獲得國際高教首席會士殊榮。

陽明交大指出，該校國際高教培訓暨認證中心除支持教師教學專業發展及取得高教認證外，於2019年起與Advance HE合作提供高階會士與首席會士培訓，鼓勵具高教策略影響力的高階主管提出申請。

認證申請須提出高教教學理念與願景、長期高教策略領導、在國內外高教及學術相關機構影響力及提升整體教學品質的具體事證，還須深刻反思在教學領導與提升教學品質策略的成效，透過認證申請來表彰申請者在高等教育的傑出貢獻。

根據2021年4月英國Advance HE最新統計指出，在全球超過14萬高教會士中，僅有1％獲得最高首席會士的認證與殊榮，申請通過率不到10％。

李大嵩與盧鴻興為陽明交大國際高教培訓暨認證計畫的主要推手，並親自參與培訓及投入申請認證，兩人致力教學專業發展與爭取國際高教榮譽足為高教表率與典範。

李大嵩於電機工程學系任職迄今已逾30年，擔任各層級行政主管，包括系主任、學務長、研發長，以及國內外重要職務超過15年，其教學領導核心理念為整合學術服務與產學研發，透過行政策略領導帶入科學和工程教育，讓學生與產業及國際連結，培育符合國內外產業需求的專業人才。

他表示，透過專業學術服務社會的概念，理工科專業的學生可以藉由跨學科課程和服務學習建立足夠的專業與信心，增進人際關係、反思能力，並意識到他們對社會的責任。

盧鴻興則在認證申請中清楚描述他在2016年至2021年擔任教務長期間，以「江南園林窗景」的意象為概念，描述在交大推動學生跨域學習、發展2二專長及彈性學分的模組學習的理念，展現交大新穎的教學思維及師生良好互動，多元、深化、融合的學習成果。

國際高教培訓暨認證中心主任林律君表示，培訓暨認證中心成立不到3年，已培訓超過100位陽明交大及臺大、清大及成大教師及博士生，並有57位通過國際高等教育認證，獲得各層級會士榮譽，以及20多位正在等待認證結果。

(中時 )