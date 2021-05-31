新冠肺炎疫情升溫，雙北醫療資源吃緊，台北市長柯文哲日前呼籲退職醫護回歸，加入醫療體系支援，結果有上千人上網報名。行政院長蘇貞昌今日表示，將請衛福部積極徵求近三年離職護理人員意願，提供人力支援減輕醫療體系負擔。

蘇貞昌今日召開行政院疫情會議，會中指示行政院秘書長李孟諺，負責防疫相關行政協調整合作業，掌握並統合各部會防疫及醫療物資整備，包括緊急採買、調度撥用及後勤所需，都要整備到位。

近期佛光山等企業及民間、宗教團體表態，願出資捐贈國外疫苗供國人使用。蘇貞昌表示，企業的聯絡窗口由經濟部長王美花負責，民間團體則由內政部次長陳宗彥負責。後續審查及檢驗，由疾管署及食藥署把關。

蘇貞昌表示，未來將新增社區篩檢站、企業篩檢處及集中檢疫所，為此另指示衛福部次長石崇良，積極徵求醫檢師以及近三年離職的護理人員重新加入醫療體系，強化醫療量能並減輕當前負擔。

蘇貞昌說，衛福部醫福會執行長王必勝將持續協調徵用防疫旅館，作為集中檢疫所使用，健保署長李伯璋負責協調各醫療院所並配合政府政策。

蘇貞昌表示，待未來疫苗供給量增加，施打流程都要先做好妥善規劃，為考量民眾便利性，避免群聚感染，也請政委唐鳳加速完成「疫苗接種預約平台」系統設計及測試。

蘇貞昌指出，針對近日所傳出的各項疫情假消息，將請指揮中心每天將正確的數據及資訊，在網站上即時更新，讓民眾立即了解政府資訊。

(中時 )