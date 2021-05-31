台南市連續3天沒有新增確診個案，但因案8338的足跡涉及台南，市府31日公布，該個案於5月20、21日前往安平市場，希望當天曾前往安平市場的民眾能自主健康管理，目前已匡列1名家人居家隔離。

市府衛生局長許以霖表示，該個案是70多歲的女性，住在台北市萬華區。她於5月18日13點30分搭乘台鐵普悠瑪號，16點36分抵達台南後，除了連2天前往安平市場，5月19至25日也曾前往安億公園。她是在台南被篩檢出陽性，目前正住院治療中。

另外，針對台北市長柯文哲推出「一人確診全家篩檢」的新措施，市長黃偉哲一臉疑惑表示，「我們現在的防疫措施不就這樣的嗎？難道是一人確診，全家沒事嗎？」

黃偉哲說，目前台南市已經出現好幾個家庭群聚，當然一定是全家都匡列起來篩檢，不知道其他縣市提出所謂「一人確診全家篩檢」，跟現行有什麼不同？難道他們原來都沒有做好「一人確診全家篩檢」嗎？

許以霖也補充指出，其實大家在家裡都不會戴口罩，因此家裡的群聚是蠻容易發生的，全國都是這樣子，因此我們很早就開始，只要家裡有1人確診，全家人都一定會採檢，也都是居家隔離的對象，在疫調過程中一直都是這樣做。

黃偉哲還認為，雖然還沒有進入準四級，仍呼籲家中如果有人從北部來，或有去過北部，或有朋友從北部來訪，或家人從北部回來的，都希望他們回家這幾天能做好自主健康管理，避免跟家裡面的人直接面對面、近距離不戴口罩接觸，這個部分是保護自己也是保護家人最好的方式。

黃偉哲強調，相信沒有人願意把疾病傳染給家人，但家庭群聚仍占台灣確診群聚裡相當高的比例；至於其他像工作場所群聚，或就醫時的群聚，或是其他部分的傳染鏈雖然也都有，但還是以家庭群聚為大宗，這部分也希望大家特別小心。

(中時 )