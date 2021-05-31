治療藥物「瑞德西韋」被視為治療新冠症狀的藥物，因此我國核發緊急使用授權供使用，指揮中心5月17日也證實緊急加購「瑞德西韋」共2.1萬劑，然而該藥對新冠確診者症狀改善有限，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前瑞德西韋並非本土大規模進行的臨床追蹤研究，療效分析仍待觀察。

羅一鈞表示，目前瑞德西韋在臨床使用還是在重症者身上使用，使用天數大約5天，不過在加護病房的患者因為至少會住兩周以上，療效分析還有待時間觀察，目前瑞德西韋也不是本土大規模進行的臨床追蹤研究，要看各個醫院對病人接受瑞德西韋後是否縮短病程，事後會再進行統計分析，現階段不會要求醫院把臨床數據交給指揮中心分析，這樣會帶給醫院額外的負擔。

羅一鈞指出，未來醫學中心、跨區域團隊會針對瑞德西韋有無使用做對照或事後回溯，現在就是確保供應無虞且供臨床使用，臨床醫師可以依據指揮中心的臨床指引做診療，後續追蹤療效須再靜觀發展。

(中視)