新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人：新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，新北市目標清空1043間專責病房，目前清空到980間，尤其ICU使用率很高、很快，原本139間ICU到了今天只剩下7間，「真的很快就滿了」。

侯友宜說，他拜託責任醫院不斷開設專責病房，才能容納重症者，目前不管是集中檢疫所或是醫院的收治量能都非常緊繃，他一定會跟醫療院所一起拚，滿足確診者的醫療需求。

(中時 )