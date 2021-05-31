新北ICU病房開139間 侯友宜：截至今天只剩7間 15:382021/05/31 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人：新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，新北市目標清空1043間專責病房，目前清空到980間，尤其ICU使用率很高、很快，原本139間ICU到了今天只剩下7間，「真的很快就滿了」。 侯友宜說，他拜託責任醫院不斷開設專責病房，才能容納重症者，目前不管是集中檢疫所或是醫院的收治量能都非常緊繃，他一定會跟醫療院所一起拚，滿足確診者的醫療需求。 新北確診足跡 公園市場成熱點 疫情持續升溫 侯友宜：新北進入準四級準備 (中時 ) #ICU #侯友宜 #新冠肺炎 #台灣 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 09:242021/05/18 生活 雙北地區外出沒戴口罩 侯友宜：「拍照存證」就可開罰 16:482021/05/17 生活 影／疫情暴衝 侯友宜：研議設「方艙醫院」 15:382021/05/17 政治 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 生活熱門新聞 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 雨下對地方？全台水庫進帳曝光 緩解限水關鍵看這2天 - 生活 在美藥廠台人揭5大錯誤觀念 急呼籲：打疫苗不是挑iPhone - 生活 中市公布確診者足跡 又見好市多 - 生活 梅雨灌水庫1893萬噸水 全台最大贏家是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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