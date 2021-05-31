2021法國網球公開賽會內賽第一天就有不少驚喜及馬拉松般的激戰，男單大會第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），首輪比賽出現5個破發點成功守住了4個，以7比6（6）、6比3、6比1擊退地主選手夏迪（Jeremy Chardy），已不錯的氣勢展開法網之旅。

2009年美國網球公開賽，當時年僅20歲又355天的阿根廷選手迪波卓（Juan Martin del Potro）奪冠，才22歲又305天的西西帕斯，角逐成為繼迪波卓之後，最年輕的四大滿貫賽男單冠軍，去年法網西西帕斯晉級到最後4強，今年目前為止在紅土賽事的表現也相當強勢，在法網前的一系列熱身賽成績不錯，例如蒙地卡羅大師賽贏得生涯第一座ATP 1000分等級大師賽冠軍，巴賽隆納網球賽則是決賽飲恨納達爾（Rafael Nadal），以及里昂公開賽斬獲個人第8冠。

本季在紅土賽已經拿下17勝的西西帕斯說：「第一盤的搶七局應該是改變比賽關鍵，我在心理層面下了很多功夫，給自己灌輸正面思考，幫助我在場上更放鬆。第二盤一開始我也打得更積極、更無拘無束地出擊，這些加起來幫助我有所突破、提升比賽水準。」

西西帕斯並說：「至於第三盤，我感覺自己完全掌控局面了，我的回擊也更好，更進入比賽，每件事都覺得照自己想的走，我可以找到球場的深度，能正確執行戰術、控制局勢。」

(中時 )