全台出現少子化的國安危機，幼兒園供需失衡，台中市接連出現三幼兒園被建商買走，北屯區一家幼兒園及周邊約776.6坪，被法人單位合計以總價6.23億收購，成為近一年來第三起總價破億的幼兒園相關交易，由於承租的幼兒園招生穩定仍持續營業中，開發商認為交易和少子化關聯不大，長遠之計看中幼兒園建物屋齡都較高，具「土地面積大、可危老重建、養地可收租」等三大優勢，優先搶地卡位。

台灣房屋集團趨勢中心指出，據最新實價登錄揭露，今年第一季，北屯區的慧明幼兒園及周邊共約776.6坪的土地，被法人單位合計以總價6.23億收購，成為台中近一年來，繼兩間愛子幼兒園分別被買下後，第三起總價破億的幼兒園相關交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近期台中三起億級指標幼兒園相關交易都在北屯，人口增長快速、幼兒數充足，所以承租的幼兒園招生穩定，仍持續營業中，因此交易和少子化關聯不大。進一步分析，這幾筆建物屋齡都較高，正好具備「土地面積大、可危老重建、養地可收租」等三大優勢。

(中時 )