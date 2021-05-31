苗栗縣警局外勤員警31日開始施打AZ疫苗。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局外勤員警31日開始施打AZ疫苗，局長周煥興前往部立苗栗醫院探視員警施打情形。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

衛福部第3批進口的40餘萬劑AZ疫苗，其中苗栗縣獲發1800劑，苗栗縣長徐耀昌為考量第1線員警執勤防護需求，特別撥發其中部分疫苗給苗栗縣警局外勤警力300人次施打，由於疫苗數量有限，所以剩餘警局人員將待日後疫苗撥發下來後再安排施打。

31日上午縣警局外勤員警開始分赴部立苗栗醫院以及各地衛生所接受疫苗注射，首日共有90餘名員警施打完畢，包括有北苗、後龍、銅鑼、獅潭、三灣、公館、竹南等分駐所、派出所員警。縣警局長周煥興特別帶著咖啡到部立苗栗醫院，感謝醫護人員為外勤員警施打疫苗辛勞，並關心同仁施打的情形，院長李明輝也給予同仁正確的疫苗施打觀念及關懷指引，讓基層執勤時無後顧之憂！

縣警局表示，員警每日在外執行治安及協助防疫稽查等相關勤務，接觸外界的不確定因素及風險較高，縣警局所屬外勤員警約有805人，第一梯次300人接受施打後，可達外勤警力的3分之1強，後續待有新疫苗發下時，再持續擴大施打範圍。

(中時 )