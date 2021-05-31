資深藝人余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺2014年被驗出直腸癌3期，與病魔展開7年長期抗戰，好不容易在去年宣布抗癌成功，沒想到今年初復發，肝和淋巴都有癌細胞，得再次開始難熬的化療過程，而3歲半的女兒樂樂，將一切都看在眼裡，一個暖心動作讓弟弟余祥銓都忍不住深受感動。

余祥銓4月底曾在節目《新聞挖挖哇》表示，余苑綺的化療過程十分煎熬，「還是會看她很痛苦，去吐啊什麼的，但是她為了她的小孩…她還是很堅強。」他透露這次比較早發現復發，可以及早治療，但過程還是很痛苦，「這次是6次（化療）、三個月（期程），然後看情況而定，回來還是很痛苦。」

余祥銓也提到，二姐去醫院治療時，都會暫時將2個孩子交給他們帶，因此他也常會帶樂樂去買玩具，儘管樂樂已經有3個醫生玩具，但去玩具店時還是堅持要再買，「她可能就是想要幫媽媽，她很貼心，她覺得我以後就是要幫媽媽治病，看媽媽很痛苦、每天去醫院。」

余祥銓透露其實余苑綺的辛苦，樂樂都看在眼裡。（圖/翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

余祥銓不捨地說，雖然樂樂年紀還小，但其實都知道，余苑綺這次再復發，讓親友都十分擔心，媽媽李亞萍日前錄影時，更是忍不住痛哭，「上次還很高興地做了一個座談會，說抗癌成功了，沒想到最近這幾天，又照出一個陰影來，在她僅存的一個肺葉片又有一個小陰影，所以我的心情真的是…不知道該怎麼辦。」相當令人心疼。

(中時新聞網)