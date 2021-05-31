愛心不落人後，台睿生技（5680）31日宣布，攜手經銷商瑪里士公司無償提供西寧特R硒針劑藥品，協助抗疫。患者如有相關醫療需求，請諮詢專業醫師。

台睿的硒針劑藥品西寧特R作為人體所必需的微量營養素硒的補充，因屬自費藥品，若有低收入新冠肺炎患者或是病患陷入緊急狀態（例如無人代理簽署同意書），經醫師診斷處方需給予硒營養治療時，台睿生技秉持企業社會責任，攜手瑪里士公司提供無償贈藥，支持患者維持身體所必要之硒水平。

根據衛福部疾管署編製的「新型冠狀病毒SARS-CoV-2 感染臨床處置暫行指引」第十版（5/14/2021更新），新增建議 SARS-CoV-2 患者之支持性治療包括營養與輸液支持。

本土疫情居高不下，人心惶惶，國際上不少研究顯示足夠的營養補充，能降低併發症，專家並指出，患者硒缺乏影響自身的免疫反應，會增加病毒的致病性。台睿指出，重症患者長期的靜脈營養補充會導致體內的硒缺乏，提早施予可避免硒的流失，有助正常抵禦病毒的攻勢與免疫系統的平衡，公司開發的台灣第一支獲得衛福部藥證核可的硒注射針劑，可用在無法口服進食的病人，是可以補充所需要的硒元素藥品。

西寧特R已獲得國內多家醫學中心與區域醫院之急重症單位採用，提供國際上臨床營養診療指引所建議，對重症病患採用靜脈注射方式時所需要硒元素補充。

(工商 )