大陸為應對人口老齡化，積極祭出重大政策措施。新華社報導，中共中央政治局31日召開會議指出，大陸為進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，期望有利於改善大陸人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略，並保持大陸人力資源優勢。

早先已有消息傳出，大陸政府正制訂一項全面計劃因應人口結構挑戰，包括減輕夫婦的經濟負擔及提出獎勵生育措施，並在未來三、五年全面放開生育限制。

大陸國家統計局11日公布第七次人口普查數據顯示，截至2020年底大陸總人口突破14億人，但10年平均增速0.53％，較2000年至2010年的年平均增長率下降0.04個百分點，增速創下紀錄新低。

人口普查報告並顯示，大陸還面臨人口紅利問題，包括勞動力人口減少、老年人口增加，男女比例不均衡等問題，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

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