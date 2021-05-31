原本生活在雲南省西雙版納州的15頭亞洲象一路北上，目前已到達玉溪市紅塔區村莊附近，距離昆明市晉寧區約50公里，雲南省林草局原本今天要舉行的記者會也因此延後。

4月中旬開始，15頭野生亞洲象從中國雲南西雙版納、普洱、紅河、玉溪一路向北遷徙近500公里。澎湃新聞報導，目前象群在玉溪市紅塔區大營街街道白土村附近，距離昆明市晉寧區約50公里。

央視報導，雲南省原定今天舉行的記者會因「一些變化」延後舉行。在此之前，雲南省林草局表示，防止象群繼續北遷，造成更大威脅，應該進一步加強現場指導，已成立亞洲象北遷安全防範工作領導小組和7個專項工作組。

雲南省林業和草原局專家分析，象群若進入人口密集的紅塔區、晉寧區等地，村莊和人口密度愈大，交通網密集、人員管控困難，亞洲象將難以控制，可能肇事傷人。

這15頭亞洲象24日晚間出現在玉溪市峨山縣，在大維堵村一帶活動。其中，1頭年幼的小象因當天覓食了約200斤酒糟，「醉倒」在大維堵小寨組，睡過頭後脫離了象群。

29日，野象群進入縣城北側山林地，追蹤難度加大，但仍持續北移。雲南省委宣傳部5月30日表示，截至當日晚間6時10分，15頭亞洲象群遷徙至玉溪市紅塔區洛河鄉大灣村尖山哨坡附近。根據專家分析研判，象群有繼續北遷的趨勢。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1100531

(中央社)