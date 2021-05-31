全民防疫宅在家、外帶以及外送美食需求持續提高的同時，在家自煮、鍛練廚藝也形成一股風潮，台北晶華酒店罕見挖出壓箱寶，由館內晶華軒打頭陣，主廚將人氣招牌料理「西施泡飯」，包裝成已經熬煮完成的高湯、經過初步洗切處理的生鮮與蔬菜、以及酥炸過的泰國香米三個部分，並附上主廚教學影片，家庭煮夫煮婦們可以依照建議的步驟進行烹調、享受一秒變主廚的成就感。

為方便消費者取餐，台北晶華酒店也在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「美食得來速」安心取餐區，免下車即可快速取餐。如消費者希望外送到家，晶華也有專門的外送團隊，提供「美食到府」服務，三公里內免費送到家中或是辦公室。各式的便利服務都是期望全民在家防疫、也能享用晶華的五星廚藝。

疫情擴散讓許多人宅在家，搶攻自煮商機，台北晶華酒店推出一系列「五星美饌外帶外送」、提供各式Ready to Eat的即食餐點之外，也為喜歡下廚、小露一下身手的消費者開發出五星主廚預做，料理「十」分簡單的Ready to Cook 美饌自「煮」餐，僅需十分鐘的簡易料理過程，五星料理就可以輕鬆上桌。

台北晶華酒店「西施泡飯」外帶外送版中的亮點，就是那一鍋色澤鮮艷的橘紅色高湯，主廚鄔海明使用龍蝦、沙公、以及白蝦進行熬煮，耗費3至4小時才能完成，搭配高湯的食材包括經過汆燙處理的北海道干貝、北海道鱈場蟹肉、和澳洲帝王蝦球三款頂級海味，以及切洗好的澎湖絲瓜、台中鮮草菇、和嘉義青江菜，另附上已經酥炸好的泰國香米，食用時僅需將高湯煮沸，再陸續放入海鮮以及蔬菜，上桌前倒入香米即可，鮮明的鹹香海味也撲面而來，帶來視覺與味覺的雙重享受。

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