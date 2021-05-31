全台防疫仍持續三級警戒，高雄市公車5月21日至6月2日維持平日班表9成運力，但受疫情影響，民眾大幅減少外出，運量衰退近8成，交通局31日表示，公車6月3日至6月14日將再調降平日班表至7成運力。
交通局說，疫情三級警戒加上鼓勵民眾少出門群聚，公車運量銳減，運量平日僅剩1萬8千人次、假日9千人次搭乘，僅為今年4月時期日均運量的2成，許多班次沒人搭乘；經交通局與業者滾動式檢討，規畫自6月3日至6月14日止，公車由目前維持平日班表9成運力，調降為維持平日班表7成運力。
(中時 )
全台防疫仍持續三級警戒，高雄市公車5月21日至6月2日維持平日班表9成運力，但受疫情影響，民眾大幅減少外出，運量衰退近8成，交通局31日表示，公車6月3日至6月14日將再調降平日班表至7成運力。
交通局說，疫情三級警戒加上鼓勵民眾少出門群聚，公車運量銳減，運量平日僅剩1萬8千人次、假日9千人次搭乘，僅為今年4月時期日均運量的2成，許多班次沒人搭乘；經交通局與業者滾動式檢討，規畫自6月3日至6月14日止，公車由目前維持平日班表9成運力，調降為維持平日班表7成運力。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。