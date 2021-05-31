全台防疫仍持續三級警戒，高雄市公車5月21日至6月2日維持平日班表9成運力，但受疫情影響，民眾大幅減少外出，運量衰退近8成，交通局31日表示，公車6月3日至6月14日將再調降平日班表至7成運力。

交通局說，疫情三級警戒加上鼓勵民眾少出門群聚，公車運量銳減，運量平日僅剩1萬8千人次、假日9千人次搭乘，僅為今年4月時期日均運量的2成，許多班次沒人搭乘；經交通局與業者滾動式檢討，規畫自6月3日至6月14日止，公車由目前維持平日班表9成運力，調降為維持平日班表7成運力。

(中時 )