23歲劉女在臉書群組找工作，與Line暱稱鄭姓女子及黃姓男子聯繫，擔任詐騙集團車手，她提供自己的2個銀行帳戶，並依指示到提款機領錢後轉交款項，她兩天幫提領128萬元贓款，獲得4千元報酬，經警查獲，台中檢方依詐欺罪將她起訴。

劉女在2020年8月間在臉書群組「大台中找人才，找工作」，透過求職廣告以通訊軟體Line暱稱鄭姓女子及黃姓男子聯繫，擔任詐騙集團的車手，允諾月薪3萬2千元或日新1400元。

劉女提供自己的2個銀行帳戶給對方使用，又依指示代為提領帳戶內不明款項，轉交給指定的收款人。詐騙集團成員對廖姓、陳姓、吳姓及謝姓等人使詐，各以朋友或姪子等名義透過Line電話聯繫4人，佯稱買房或繳回公款等由急需現金調度，要求匯款到指定帳戶。

廖等4人信以為真而去匯款，共匯128萬元。劉女在8月14日到位於西屯區黎明路的銀行自動櫃員機或臨櫃先後轉帳及提領共10次、8月17日又去提領6次，領光帳戶內款項128萬元，都轉交給鄭女及黃男所指定的不詳成員，劉女獲得4千元的報酬。

全案經廖男等被害人發覺有異報警，警方循線追查，劉女到案坦承提供帳戶，並協助提領款項轉交等事實。檢察官以劉女為賺取不法報酬加入詐集團擔任車手，依詐欺罪嫌將她起訴。

(中時 )