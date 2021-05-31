中租企業發起「挺醫護‧衛台灣」行動，旗下成旅觀光連鎖飯店自6月1日起至30日止，每日提供60間客房，給醫護人員免費入住，希望藉由貢獻中租企業旗下飯店資源，讓醫護人員也能在舒適無虞的空間裡，好好休息一晚、吃一頓早餐，養足體力與精神後，再出發為大眾服務，相關費用由中租企業支出。

成旅觀光董事長黃炳彰表示，中租企業取之於社會，用之於社會，以行動支持這群抗疫前線醫護人員，提供成旅觀光旗下蘆洲館、永和館、花蓮館等三處飯店，各館每日免費提供20間客房，一人一室，讓我們醫護人員有個安心歇息的地方。

疫情急遽變化，堅守防疫第一線的醫護人員，下班後，卻有不少人必須面對有家歸不得、無處休息的難題。隨著疫情升溫，部分民眾居家上班、學生在家上課，降低疫情的傳播，但醫護人員則必須站在第一線與疫情作戰，下班後，不少人擔心回家會增加家人感染風險，而不願回家；或是，租屋被退、來自外縣市支援的醫護宿舍不足，沒有空間可以休息，令人深感心疼。

中租企業強調，在抗疫的道路上，成旅觀光也與醫護人員站在一起，善盡企業的社會責任，共同為台灣防疫努力。6月份，醫護人員若有住宿需求，歡迎直接致電至成旅晶贊飯店洽詢與登記，現場檢核身分證件及工作證，即可免費入住。

(中時 )