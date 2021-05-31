台灣疫情嚴峻，專家一致認為須加快接種疫苗，因此不論是疫苗的品牌、生產及採購進度都成了熱門話題。一名在美國藥廠擔任顧問的台灣人表示，台灣一般民眾對於腺病毒疫苗有許多錯誤的認知，散布不實的謠言，恐會影響台灣爭取疫苗的數量，認為疫苗都是救命救國用，「不是一支比另一支更潮的iPhone」。

目前主流疫苗分為兩種，一種為核糖核酸疫苗（mRNA疫苗），以輝瑞/BNT及莫德納為主；另一個則是腺病毒疫苗，又以AZ及嬌生為主。該名藥廠顧問日前於個人臉書指出，不少台灣人特別對腺病毒疫苗存著錯誤觀念，因此整理5大重點。

包括第一，mRNA疫苗很好，但是它需要-80度的低溫，不適合用在資源少、熱帶國家，或是政治弱勢的國家，也不適合國際運輸，若要提高至-20度，只能存放兩周，因此相較之下，腺病毒疫苗只要2至8度的環境，因此一包冰塊的溫度就可送至偏鄉。

第二，腺病毒疫苗的產品都很純、第三，腺病毒疫苗用的科技都是經過設計，並不會有任何染色體改變、第四，腺病毒疫苗並增加致癌機率，第五，腺病毒疫苗並沒有比較不適合亞洲人，甚至在韓國人身上施打，保護率能達到87%。

該名藥廠顧問說，國際大廠的疫苗皆是在嚴格監管之下，有上百萬筆數據的支持，副作用機率也不高，就算有也有相對應的解決方式，因此並沒有哪一支疫苗特別好，都是救命救國的疫苗，「不是一支比另一支更潮的iPhone」。

藥廠顧問進一步說，若持錯誤觀念說哪支疫苗不好，進而造成接種率低，或是沒有足夠的疫苗進口，一旦社區傳播就會大幅傳染，所以「不管哪一廠牌的疫苗都很好，這是疫苗不是iPhone」。美國目前已全面施打疫苗了，台灣也需加緊腳步接種，且施打率須達7成以上，才有群體免疫效應，讓病毒從國家消失，因此疫苗無比重要。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)