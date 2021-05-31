基隆市政府今下午舉行防疫記者會，公布確診個案足跡，其中案7855為一名60多歲男性，是台北某計程車隊司機，5月12日到25日分別在黎富公園計程車招呼站、內湖陽光街路邊排班，前後總計載送19人。
基隆市長林右昌表示，案7855平時住在基隆，每天早上6點至下午4點開車至黎富公園計程車招呼站、內湖陽光街路邊載送乘客，其中5月12日至17日約載10到12人；5月18日至20日、24日約載3到4人；5月25日約載2到3人。
林右昌說，該名確診個案的營業場所大多在台北，也進一步證實，北北基桃是一個共同生活圈，不因為行政區畫分有區隔，並呼籲有在上述2處招呼站搭乘計程車的民眾，務必注意自身健康狀況。
此外，今天基隆新增3例確診個案，分別是案8218一名40多歲女性，日前身體不適自行至醫院採檢確診；案8220為70多歲男性，是名管理員，5月10日曾至萬華新愛茶藝館消費，發燒至醫院採檢呈陽性；案8466是50多歲女性，出現症狀自行就醫採檢確診，目前皆在疫調中。
(中時 )
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