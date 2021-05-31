精誠資訊（6214）旗下雲服務新品牌GARAOTUS，於「Computex 2021 台北電腦展線上展」中，首度發表融合AI（人工智慧）及HPC（高度運算）的大氣服務（Atmospherics as a Service）方案架構，透過設計大氣領域研究的MLOps，整合大氣模型的服務應用層，大大提升運算時間與驗證預測結果，協助全球共同面對因氣候暖化對環境造成的影響，以及間接造成的缺水與缺電等民生問題，甚至包括地震以及海嘯等天然災害。

精誠資訊表示，現階段GARAOTUS將著重協助台灣加速發展氣象科學研究，未來也計劃將相關服務應用推廣至亞太各地。

GARAOTUS憑藉著過去在智慧醫療領域的技術應用，以及與災防領域相關機構的合作經驗，將技術架構延伸應用在大氣領域，並首度於台北國際電腦展線上展發表大氣服務的方案架構，分享如何透過雲端原生（Cloud-Native）的概念，結合高效運算以及人工智慧，向上延伸至應用層。

除底層基礎架構的整合，也設計屬於大氣領域研究的MLOps，並整合了大氣模型的服務應用層，使用者只需透過單一介面，即可更快驗證預測的結果。根據內部實驗數據，透過GARAOTUS Cloud Platform提供的高速雲端運算，能夠加快演算速度，進而對於基礎層的建置時間以及研究人員的研發效率也有顯著地提升。

精誠表示，GARAOTUS在智慧醫療領域具有豐富經驗，像是在基因分析方面，攜手英特爾及研華電腦打造基因分析解決方案，透過AI-HPC技術提升整體分析效能60％，同時也持續與國內外知名的大型基因團隊共同合作，將「基因定序分析服務」透過標準NGS（Next-Generation Sequencing）流程，提供醫療或研究機構做基因分析研究。

除此之外，GARAOTUS更將「基因研究流程服務」透過互動式研究流程，並結合NGS，打造一個高度垂直整合的系統平台，深度串聯基礎層至應用服務層，讓醫療及學術單位中的研發團隊，能大幅度提高研發效率，進而協助團隊早一步驗證新藥或疫苗等研究成果並搶得先機。

GARAOTUS的技術團隊成員在HPC領域已有十多年的垂直整合技術及經驗，該平台主要的特色就是成功地整合了新興技術包括AI（人工智慧）、HPC（高速運算）、Cloud Computing（雲端運算），目前服務的客戶遍及海內外的大型企業，以及大型教學醫院或研究機構。

(工商 )