晨暉（1271）宣布，6月1日起產業類別將由「食品工業」調整為「生技醫療業」，該公司年1月份才登錄興櫃市場，目前為國內領導品牌「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌產品的唯一供應商，旗下明星產品NTU 568紅麴菌與NTU 101乳酸菌已獲得多國專利認證功效，紅麴菌株更榮獲美國FDA NDI認證，是唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品。晨暉與「娘家」品牌有長期良好合作關係，雙方攜手合作之「娘家益生菌」系列及「娘家大紅麴」為其長銷明星產品。根據尼爾森市調顯示，娘家益生菌與娘家紅麴產品已連續兩年蟬聯市佔率第一寶座，其中「娘家大紅麴」在台灣紅麴市場市佔率高達95%，在整體台灣心血管保健食品市場市佔率逾5成。

展望未來，晨暉的紅麴與益生菌產品已獲得多國專利認證，在國內站穩龍頭地位之後，今年除了開發更多客製化產品之外，也同步加強海外市場開發，期推升營運動能。

(工商 )