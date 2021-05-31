瞄準國內智慧醫療器材市場，台灣東洋（4105）與緯創資通（3231）旗下的緯創醫學科技31日宣布結盟，緯創醫學所研發的智慧行動輔具，其台灣全區總經銷權利將委託東洋行銷，雙方透過集團擁有的研發與銷售優勢異業合作，攻下智慧輔具新藍海。

東洋總經理施俊良表示，智慧醫療不僅有助醫療行為，更將在未來的醫療服務中扮演重要的角色。東洋旗下有三大事業體，其中醫療保健事業群深耕骨骼保健領域，以提供慢性病患與亞健康族群的疾病預防及治療藥物，聚焦在預防與保健醫學，如今更進一步跨足與骨科相輔相成的復健醫療器材市場，提供從預防到治療復健的完善照護，為的是希望打造更完整的骨科醫療事業體，同時也輔助醫療流程、減少人力負擔、提升醫療照護服務效率，扮演醫療團隊、病患與家屬全方位的最佳照護夥伴。

東洋表示，該公司擁有綿密且強大的銷售網絡及專業實力堅強的團隊，緯創醫學則是長期從中風傷友角度出發，研製多款智慧輔具，且已陸續投入臨床並獲得不少正面評價，此次雙強聯手不僅是東洋首次與有資通訊背景的緯創醫學合作，更是在事業體體系中首度加入醫材產品線，為此，台灣東洋也特別成立具有專業復健知能的銷售團隊，除了能協助各醫院治療團隊了解智慧輔具外，亦能提供售後的專業服務。

(工商 )