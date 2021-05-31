中央流行疫情指揮中心31日公布高雄新增1例本土確診個案，該確診者案8530與鳳山賭場群聚案互有關聯，她是曾到瑞竹路牌間打麻將的案5888按摩師家人，目前鳳山賭場傳播鏈已有15人確診，總共匡列702位接觸者，由於按摩師確診後，案8530立即遭到隔離，因此並無相關足跡公布。

根據高市府衛生局疫調顯示，案8530是60多歲女性，無特殊病史，為日前確診按摩師的家人，由於平常與按摩師的父母親同住，在按摩師及其父母相繼確診之後，她24日被衛生局列為密切接觸者，並開始居家隔離，25日PCR採檢結果為陰性反應，但30日開始出現流鼻水、咳嗽症狀，經送醫採檢後確診，也是該家庭第4位染疫人員，因此研判是家庭群聚案件，因為案8530發病前3日正在居家隔離，所以無高雄公共場所的活動史。

此外，高市府也公布澎湖確診者案8433在高雄的活動足跡，案8433是50多歲女性，15日在澎湖馬公工作後，搭乘飛機到台北，18日再搭高鐵667車次南下高雄，隨後轉乘計程車返回住家，20日下午再從小港機場搭機回到澎湖，她在高雄有染疫風險的活動足跡不多，曾在20日上午9時29分到9時46分曾到合作金庫九如分行ATM，20日到小港機場國內航廈。

(中時 )