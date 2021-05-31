新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，28日晚間，蔡英文總統的官方Twitter帳號發出「我們的第一批15萬劑莫納德新型冠狀病毒疫苗於今天稍早已到達臺灣」訊息，有網友29日竟在文章下留言表示，「臺灣加油！火葬場加足馬力用臺灣狗的屍體發電23,000,000具屍體，臺灣肯定不缺電！」，刑事局獲報偵查，研判係境外人士所為。

警方表示，該則留言言論偏激且誤導民眾臺灣現實情況，經查上述涉案IP位址疑似來自境外，其留言用字遣詞使用大陸簡體字，研判係有心人士或境外人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽不實或極度誇大的言論，混亂政府現今在防疫工作上的真實情況，企圖造成不必要的恐慌，警方深入追查中。

警方呼籲，因應防疫工作，除積極配合政府防疫措施外，使用各大社群媒體時，民眾應該遵循中央流行疫情指揮中心所提醒民眾的打假3步驟：「多疑、多查、不亂傳」，多加求證，以衛福部與疾管家的資訊為主，勿輕信、勿隨意轉傳，否則將面臨3年以下有期徒刑或300萬元以下罰金。避免散佈不實、誇大之訊息，以免觸法。

(中時 )