立法院三讀通過紓困條例修正案，副總統賴清德今天表示，這是不分黨派朝野立委共同努力的結果，感謝所有委員的支持與辛勞，為受疫情之苦的各行各業一解燃眉之急。

賴清德在臉書表示，一早各地都有豪雨，一則以喜，一則以憂。喜的是，旱象稍微解除。憂的是，造成部分災情。

他說，無論在野還是執政，大家為土地、為人民的努力與憂慮都是一樣的。無論是疫情還是災情，在同一塊土地上，我們共同面對。無論是疫苗還是醫療，人民的心聲，我們理解也同意。

賴清德也挺疫情指揮中心指揮官陳時中指出，因應每天不斷的疫情變化，陳時中指揮官及所有執政、防疫團隊，皆竭盡所能，「不足之處，我們一直在努力」。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分修正案三讀通過，他說，這是不分黨派朝野立委共同努力的結果，為受疫情之苦的各行各業一解燃眉之急。

賴清德強調，守護人民的健康絕對是執政團隊最大的責任，雨會停，疫情會散，但對立和猜忌無助於解決眼前的疫情挑戰。「我想會有很多朋友留言鼓勵、批評及鞭策，我們很感謝，也一定會改進」。

(中時 )