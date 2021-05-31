高雄巿長陳其邁主持防疫會議。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

前立委黃昭順遭爆料5月30日到教學醫院打疫苗，還被質疑未屬優先接種第一線防疫人員竟有特權。黃昭順回應，她是現職藥師，本來就在施打名冊上，雖然是在台北造冊，但因不想南北奔波，才以湊剩的疫苗在高雄打。

黃昭順說，她的施打造冊在台北，因為人在高雄，日前有事到醫院找人，問院方能否在高雄接種？院方回說「照規定不可以」，但正常疫苗瓶底會有剩下，問她若湊一湊來打，在不在意？她因不想北、高兩邊跑，就在高雄打。

高雄巿長陳其邁31日在防疫會議指出，黃昭順沒有在高雄的造冊名單，高雄巿的原則很簡單「沒有在造冊名單裡面、就不是施打對象」，按照造冊的名單逐序施打，沒有特權、也不應該有例外，軍令如山。

他強調按照造冊名單，假如名單有人沒有打，就後面的人遞補，希望第一線防疫人員、醫護人員能夠優先施打。假如外縣巿因為工作關係，也應該由該縣巿的地方政府來通知高雄巿政府，基於地方政府合作，高雄也同意，可以先行施打。但在這個個案，並沒收到其他地方政府的通知，所以也要拜託醫院，珍惜民眾的信賴。

對於醫院表示，因為疫苗有剩下，高巿府衛生局長黃志中解釋，每瓶疫苗原則上可供10個人打，但填充時，量都會稍微多一點，所以有時候1瓶可以到11個人。陳其邁表示，即使是有剩下，也應該依照造冊的名單去施打。

(中時 )