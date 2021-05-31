大陸女星楊冪是著名的流量女王，以戲劇起家的她，還因擁有天使臉孔、魔鬼身材，讓楊冪的人氣居高不下，同時，楊冪也是廣告、代言爭相邀請的寵兒，而楊冪工作室近日就曬出楊冪拍廣告的花絮照，只見楊冪低頭專心滑手機，身穿低胸開高衩禮服的她，深遂事業線和一雙美腿全都露，畫面超養眼。

34歲楊冪近日擔任電器代言人，她以一襲藍色亮片禮服拍廣告，貼身長裙上開深V、下開高衩的設計，更加凸顯楊冪的白嫩美肌和前凸後翹好身材，同時，楊冪工作室昨（30日）則在微博曝光楊冪拍廣告的花絮照，只見楊冪坐在椅子上、低頭專心滑手機，而楊冪一個彎腰動作，就爆出深邃事業線，往下看還有纖細鳥仔腳，楊冪的身材實在好到沒話說，網友也狂讚：「楊冪腿太長了」、「楊冪滑手機也好看」、「花絮照很可以」。

楊冪專心滑手機，美胸和長腿全都露。（圖／取材自嘉行楊冪工作室微博）

楊冪人氣很夯，私下一舉一動勢必成為焦點，近期忙拍新戲《愛的二八定律》的楊冪，日前則被網直擊現身劇組拍戲照，其中是楊冪拍完戲收工後，她換下幹練的律師戲服，穿上白色小背心、藍色牛仔熱褲，楊冪頭戴藍色鴨舌帽並再搭上一件長板襯衫，整體穿搭青春有型，身材很有料的楊冪走路時，豐滿美胸狂晃，而她一雙纖細鳥仔腳更是被看光，褲子短到讓美臀隱約露出來，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

楊冪收工後換上背心、熱褲，好身材全都露。（圖／取材自楊冪女朋友微博）

(中時新聞網)