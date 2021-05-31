六月正值畢業季來臨，勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心職涯諮詢服務不因疫情而中斷，突破過去面對面傳統諮詢服務模式，於該中心官網推出線上預約諮詢，提供對於職涯方向感到迷惘、或履歷撰寫、面試技巧有疑問的青年朋友免費預約諮詢，在線服務讓你在家安心防疫又兼顧就業準備。除職涯諮詢線上化之外，該中心啟動線上視訊講座課程，6月5日首場主題「職場溝通找頻率，精準溝通效率高」。

勞動力發展署中彰投分署中彰投分署分署長林淑媛表示，青年職涯發展中心所提供的「與民眾On Line零距離」線上預約諮詢服務，每次諮詢服務時間為2小時，求職者可不受距離與空間的限制，只要有手機或電腦即可簡易操作使用，透過不須額外下載的免費網路視訊會議平台，即可開始1對1的諮詢服務。

即將畢業的陳同學接受線上諮詢服務後表示，原先預定畢業後投入餐飲服務業，但餐飲服務業因疫情而受到影響，對於是否依原定方向求職感到徬徨，自己對於其他產業的趨勢也不甚了解，因此對求職感到非常迷惘。

經由職涯諮詢顧問深度的分析後，陳同學獲得許多實用的建議與分析，更了解自己的問題所在，也能確立未來職涯方向。

陳同學表示，「有時真的是當局者迷，透過諮詢更有信心往前邁進，相信自己可以」。另名張同學說，原本很擔心線上面試該如何表現，但透過線上職涯諮詢服務，可先作線上模擬面試的訓練，練習回應問題的技巧，在實際進行線上面試時，感到充滿自信。

6月5日將舉行的線上視訊講座課程，將邀請台中市務實生涯輔導協會理事長李庚羲針對「溝通用對開場句 尋找頻率需敏銳」、「精準溝通 讓你事半功倍」、「如何化解衝突 成為大受歡迎的職場溝通高手」等主題分享。

(中時 )